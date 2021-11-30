教育部要花200億元推動「生生用平板」，教團擔心教育部或地方教育局處會訂定KPI（績效指標），要求老師每周使用平板教學要達一定節數。對此，教育部表示，現行數位學習推動，以鼓勵教師使用數位科技輔助教學提供示範教學策略與模式為主，從未以教育部主管相關數位平台載具使用時數，作為學生獎勵或教師獎勵。

教育部說，因目前補助載具有限，如前瞻2.0補助2萬台行動載具，為使校際間妥善調配運用，教育部訂有每台載具使用時數每月20小時（平均每天1小時），提供縣市作為訂定回收再分配機制，並非以使用時數作為數位學習推動KPI。

教育部說，自111年度起推動「中小學數位學習精進方案」，行動載具配置規畫可滿足大多數學校師生課程使用需求，也不會以各校載具使用時數作為推動KPI。而除行動載具與網路提升外，教育部亦會同步進行數位內容充實。

教育部將持續補助各縣市辦理教師數位學習增能工作坊，累計至今年底增能人數已有5.5萬位，預計111年達9萬位教師。數位學習增能課程內容包含「數位學習平臺應用」、「科技輔助自主學習概念」、「介紹數位學習資源」與「遠距教學」等，且於課程中介紹如何運用數位學習平臺進行「科技輔助自主學習」的教學模式、以及「翻轉教學」等教學方式，培養教師運用數位工具教學基礎概念與能力。

教育部指出，111年度起「中小學數位學習精進方案」也將補助縣市政府教育局處成立輔導團隊或推動辦公室，提供經費聘任數位學習輔導人力、資訊網路人力與數位學習行政人力等，協助學校師生推動數位學習。