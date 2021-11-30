在中國當局通報批捕涉賭的澳門大亨周焯華後，澳門警方隨及在當地抓人；而中國最高人民檢察院隨後召開的記者會也指，境外團夥開設網路賭場問題嚴重。陸媒指周焯華被捕可能只是開端。

外號「洗米華」的周焯華是澳門的娛樂業大亨，也曾擔任廣東省政協委員。由他擔任主席的「太陽城集團」旗下包括博彩、酒店和金融等多項業務，他所創立的「太陽娛樂文化」也涉足電影，曾投資製作「湄公河行動」、「紅海行動」等中國主旋律電影。

整起事件始於浙江省溫州市公安局27日發布的一份公告。公告指周焯華的犯罪集團組織中國公民到他承包的境外賭廳賭博、參與跨境網路賭博，當局以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕他。

翌日，澳門警方將周焯華等人帶回調查。澳門檢察院今天指他和11名被捕人涉網路非法賭博和洗黑錢等案件，包括周焯華等5人被羈押。

值得注意的是，中國最高人民檢察院29日召開一場名為「依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪」的記者會。會中指開設賭場的犯罪呈高發態勢，且因爲疫情（COVID-19），境外開設賭場的犯罪團夥開始向網路賭場轉型；一些民營企業主成為這些團夥的「重點圍獵」對象。

陸媒澎湃新聞在一則評論指出，官媒新華社旗下的「經濟參考報」在2019年7月就曾刊登一則報導，點名周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網路賭博平台，賭場和伺服器都在境外，而集中在中國的賭客則藉視訊遠端下注。

另外，澳門警方近日也稱，2019年8月就收到相關情資。

評論指，上述兩件事時間點或許沒有直接關係，但可看出中國大陸和澳門當局已布局查處跨境網路賭博。

評論稱，「無論你是什麼樣的名人，有著怎樣光鮮的身分，在法律面前一律平等」，周焯華被查可能只是一個開始，而這輪治理會牽扯出多少有頭有臉人物，「不妨拭目以待」。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101130