高嘉瑜不忍開吉了！ 低調赴派出所提告恐怖男友傷害罪

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，根據報導指出，林男經常在臉書PO出與政商高層合影，企圖彰顯人脈。媒體人黃揚明指出，11月24日林母告別式上，冠蓋雲集，送花致意的政商名流相當踴躍，可見其人脈確實很廣，但若如報導所言，林只是利用國安會名義欺騙，那這些送花的政商名流又有多少人被騙呢？

黃揚明今（30）日在臉書表示，對高嘉瑜暴力相向的林秉樞，臉書雖已關閉，但有熱心網友提供他臉書上之前張貼的合照，顯示他很愛與政界高層合影，且據說有很多張照片。

而在11月24日林母告別式上，黃揚明說，更是冠蓋雲集，送花致意的政商名流相當踴躍。根據黃揚明在臉書貼出的名單中，除有不少政壇人士致意外，還有商界人士、電視台高層、醫界人士等。

黃揚明表示，有傳聞指出，林男父母並非出身望族，母親喪禮上可以有這麼多政商名流送花致意，可見其人脈確實很廣；但若林男真如相關報導所言，只是一個假國安會名義欺騙政界的不肖人士，那麼前述這些送花的政商名流，又有多少是被他欺騙的呢？

據《鏡週刊》報導指出，林秉樞經常聲稱自己工作與國安系統有關，且是國安會祕書長顧立雄的幕僚、常跟調查局人員接觸，但都遭相關人士否認。國安會人士今早也向《中時新聞網》表示，確曾接獲有人求證林男是否為該會人員，但該會並無此人，也沒聽過這個人，如有再冒用國安會名義，將循法律途徑，也歡迎大家檢舉；此外國安高層私下探詢，也沒有人認識林秉樞。

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