勞保被保險人在保險有效期間確診罹患「嚴重特殊傳染性肺炎」，可依《勞工保險條例》相關規定請領勞保傷病、失能或死亡給付；據統計，截至29日為止，共有，僅有116件申請職災給付、609件申請普通事故給付，相對於我國新冠肺炎確診人數1萬6596人相距甚遠。

據勞保局分析，116件申請職災給付中，以在醫院工作有56件最多、長照機構15件、航空運輸業9件大多數。

勞保局職業災害給付組組長陳慧敏表示，如果民眾因染疫住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，即可申請勞保傷病給付；為擴大保障勞工，如果收治於「集中檢疫所」或「加強型防疫旅館」診療，也可以申請勞保普通傷病給付。

陳慧敏提醒，如果勞工想申請職災給付，則除了申請書、診斷書外，也要提拱如與確診者接觸說明、PCR檢測結果、衛生主管機關通知匡列文件，

如果懷疑工作與染疫相關可尋求診斷申請給付時除了申請書、診斷書也要提供如確診者接觸說明、PCR 檢測結果、衛生主管通知匡列文件等，如果感染源不明確，勞保局也會主動洽調疫調資料，維護勞工權益。