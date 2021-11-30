民進黨立委高嘉瑜傳出遭到新男友施暴，高嘉瑜說相關資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，會勇於面對。國民黨立委蔣萬安對此次事件表示，任何形式的暴力都不該被容忍、姑息，嚴厲譴責暴力行為，應更新相關法令及政策，真正成為受暴者的後盾。

蔣萬安表示，根據統計，2020年臺灣家庭暴力事件多達178710件，平均一天有近500起家暴通報案件，被害女性占比更高達65.7％。當越來越多受暴婦女選擇不再隱忍，現行政府能提供的庇護、資源協助，是否足以回應、支撐她們的選擇？給予她們撐下去的勇氣？

蔣萬安說，當受暴婦女因為顧念舊情，或遭到私密影像外流等種種威脅而不敢聲張，只能繼續隱忍，可以想見被害人有多麼徬徨無助；長期承受的心理壓力，也讓生活、人際關係及職場表現受到影響及衝擊。

蔣萬安指出，如今的暴力受害者已不僅限於女性，男性的受暴人數也一年比一年多，卻礙於自尊，恐比女性更加難以啟齒。

蔣萬安說，除了持續要求政府與時俱進，更新相關法令及政策，真正成為受暴者的後盾；我們也應該從自身做起，多多關心身邊的親友，也讓受害者知道「大家都站在妳／你這邊」，遇到暴力事件一定要勇敢站出來。保護自己、鼓勵他人，防制暴力，就從改變社會態度及價值觀做起。