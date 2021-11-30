員林市一處舊衣回收工廠下午慘遭祝融，因風大助長火勢蔓延，不到十分鐘就付之一炬。（吳建輝攝）

員林市一處舊衣回收工廠下午慘遭祝融，因風大助長火勢蔓延，不到十分鐘就付之一炬。（吳建輝攝）

員林市一處舊衣回收工廠下午慘遭祝融，因風大助長火勢蔓延，不到十分鐘就付之一炬。（吳建輝攝）

彰化縣員林市崙雅里一處舊衣回收工廠30日下午3點多發生大火，風勢強勁助長火勢，讓火勢一發不可收拾，不到10分鐘整座工廠就付之一炬。

附近鄰居表示，原本外出在住家附近，看到住家方向濃煙趕緊跑回來，沒想到就在家裡隔壁，家裡的人也沒有聽到爆炸聲，火勢就上來了；台電也緊急調派人員到現場斷電，避免發生電線走火。

屋主表示，當時在二樓睡覺，聽到女兒的叫聲才下樓，沒想到火勢已經蔓延開來，約千坪的廠房在做舊衣回收與毛巾，屋主在逃跑過程不慎受傷，所幸屋內人員都全員逃出，沒有人受困，目前正全力灌救中。