浩鼎(4174)新藥開發再報喜！30日代子公司鼎晉公告，旗下自行開發新菌種製成新型肉毒桿菌素製劑OBI-858，已完成一期臨床劑量遞增試驗安全性主要指標評估，並規劃展開二期臨床試驗，力拚2024年完成。該新藥將用於醫學及美容領域，搶攻全球市場至2025年約可達85億美元的商機。

由於這是國人自行研發的新型肉毒桿菌素製劑，且效果優於預期，被視為是浩鼎未來重磅商品。

肉毒桿菌素，是肉毒桿菌在繁殖過程中所產生的神經毒素蛋白，其主要活性成分是150kDa的多(月太)，由100kDa的重鏈和50kDa的輕鏈經雙硫鍵連接起來，副 成分為非毒素蛋白與血清蛋白所組成，主成分和副成分可組成300、500或900 kDa等三種不同分子量之蛋白組合。

OBI-858為760 kDa之特殊肉毒桿菌素蛋白分子量，並包含150 kDa的活性蛋白。鼎晉此一自主研發菌種生成的特殊分子量，已取得台灣專利，並計畫申請國際專利。

肉毒桿菌素會造成肌肉麻痺，其用途含括神經科、腸 胃科、耳鼻喉科、皮膚科等各種疾患，尤其是眾所周知之美容與整形用途；只要涉 及肌肉過度收縮的疾患，都可以用肉毒桿菌素治療。目前已知有超過數十種治療適應症，通過美國FDA核可。

OBI-858一期臨床劑量遞增試驗的主要目的為評估用於治療中重度眉間紋受試者的安全性及耐受性，在順利完成後，目前正規劃啟動二期臨床，預計2024年完成。

依據Global Market Insights報告指出，肉毒桿菌素產品2018年醫美及醫療領域銷售額為47億美元，預計2019～2025年複合成長率為9.1%，即全球市場至2025年預計銷售額將可達85億美元，目前陸續已有8～9個競爭者進入分食市場。