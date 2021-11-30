外送成為現代普遍現象，除了糾紛也有各種暖心案例。一名年輕媽媽叫外送，約定一樓取餐，但熊貓外送員見她一手抱著小孩，立刻將車停好，親自把餐送到5樓，讓年輕媽媽稱讚：「一定會是個好爸爸！」。而眾多網友看完也大聲喝采：這種的我一定給爆小費！

一名女網友在Dcard發文，表示用熊貓叫了晚餐，但老公臨時加班還沒回來，加上她們家要到一樓才可以開大門，於是她只能獨自抱著還小的女兒下樓取餐。結果外送員一看到她單手抱小孩，立刻停好車親自把餐點送上5樓！過程中還逗原PO女兒笑，原PO讚「不知道他是不是也已經當爸了，如果是的話一定是個好爸爸！」。

眾多網友也紛紛回應：「這種的我一定給爆小費，因為他值得」、「這種外送員多一點會很美好，也希望這些好的外送員不要遇到奧客」、「想必是位女兒控的好爸爸」、「好好的外送員 我一定會給他一堆小費 有夠感動的」。