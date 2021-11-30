信義房屋全民社造行動計畫為全台影響力最大的社區營造支持計畫，今年提案也超過千件並選出3件首獎，其中，台南市東區大同國小師生與在地居民共同改造南台南火車站，不僅連結與社區的情感，也扭轉老車站因南鐵地下化被拆除的命運，苗栗三灣的返鄉青年則與社區的孩童耆老藝術創作，將瀕臨廢校的三灣國小大坪分校打造為「山村裡的遊樂園」，凝聚社區意識，點亮在地。

邁入第17年的信義房屋社區一家全民社造行動計畫，繼去年提案數突破千件，今年提案總件數再度超過千件，目前僅剩東引鄉尚未提案，累積提案涵蓋率達99.73%。2021年全民社造行動計畫由評審團最終選出3件首獎、89件楷模獎、129件種子獎，信義企業集團創辦人周俊吉、全民社造行動計畫評審長柴松林、文化部長李永得、行政院農業委員會水土保持局局長李鎮洋與教育部青年發展署署長陳雪玉等嘉賓，透過影音方式為今年得獎者期勉祝福。

分析今年的提案，評審團依據民眾參與度、創意提案度、實施影響力、執行永續性等四面向進行綜合評選，整體提案件數的質與量均有優良的表現，其中「深耕校園類」中學師生組再創新高，原因在於校園提案在108課綱及大學社會責任影響下，學校、社區與青年彼此共創關心地方議題，也證明社區營造種子已向下紮根與向外擴散。在各縣市提案分析，以中南部縣市如屏東縣、嘉義縣、高雄市與台中市，提案件數高於去年。有趣的是，女性提案是男性提案者的兩倍，看到在地女力投身社造，透過創新方式成立社會企業，甚至協助培力新住民參與當地社造工作，展現不一樣的社造樣貌。

國發會近年推動地方創生，在「全民社造行動計畫」提案中，「產業發展」提案率近9.9%，排序第四位。至於排序第一位「人文教育」提案與排序第二的「環境景觀」提案中，與地方創生議題也有連結，地方創生議題儼然已形成跨域的重要課題。綜觀今年的提案，不論在提案議題設定以及類型差異化，或是因應疫情提出具體的作為以及高齡社會的青銀提案，均呈現多元創新。

獲得「國小師生組」首獎的台南市東區大同國小，學校老師藉由人文教育議題課程的引導下，讓學生了解南台南車站的歷史，進而與居民共同發起「老車站夢想改造」行動，在大同國小師生與居民的努力下，扭轉因南鐵地下化被拆除的命運，為解決車站夜晚陰暗與不安全的問題，透過太陽能發電讓老車站成為社區裡的「星亮點」。以廢棄課桌椅打造火車頭意象，設計鋼琴造型休憩區，讓南站成為休憩空間，重新連結南站與社區的情感。

獲得「幸福社區類」首獎的聯庄號苗栗三灣的返鄉青年，他們與耆老、在地藝術家合作，讓在地居民、孩子也能參與，以跨域、跨齡協作的方式，以過去曾面臨廢校危機的三灣國小大坪分校為主要場域，打造「山村裡的遊樂園」的藝術行動，不僅凝聚社區人心，也成為地方產業、生態、文化資源的媒介，共同營造一個共有共好的社區生活形態。