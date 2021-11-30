歐盟產業專門委員布雷頓(Thierry Breton)告知比利時媒體，英特爾在近日將公布在歐洲投資晶圓製造工廠的細節，並認為歐洲半導體產業將在2030年翻倍。

布雷頓表示，英特爾的宣布細節，應該會是這幾天內的事。

布雷頓說，歐盟會像美國和日本一樣，對半導體產業提供支援，並且即將公布的「歐洲晶片法」將成為投資架構。歐盟也不排除根據反壟斷規定下所允許的提供財政支援。英特爾執行長格爾辛格(Patrick Gelsinger)在9月德國慕尼黑IAA Mobility會議上表示，致力於在歐洲推動下一個主要晶片製造工廠，希望在年底揭露此工廠地點消息。英特爾並預計全球晶片短缺將持續到2023年。

格爾辛格也曾在10月對BBC表示，不可能在英國建新廠了，英特爾絕對有將英國列入尋找新廠位址的考量，但是英國的脫歐，已經改變了這點，公司轉而在歐盟國家尋找設廠地點。英特爾當時收到來自10多個國家和70多處地點的建議。

歐盟將在明年上半公布歐洲晶片法，作為歐洲晶片發展戰略的一部分。