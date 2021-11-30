成大醫學院與群創(3481)將於12月2日～5日台灣醫療科技展首次發表胸腔外科教學解決方案，成大醫學院開發之人工智慧辨識資料模式與規律的AI-Pathway Companion進行大量斷層掃描資料初篩，輔以群創裸視3D醫療軟硬體解決方案，以3D影像呈現病灶與血管相對位置，達成精準醫學影像診斷，將成為醫師重要的診斷輔助與教學工具。

成大醫學院胸腔外科醫師陳盈元指出，過去醫師要仔細閱讀數十張2D斷層掃描(CT)影像來做手術路徑規劃，透過群創軟體，可快速建構出肺部三維影像，且影像細膩度高，能為精細的肺段切除，提供更精準的術前評估。

此外，傳統3D是以視覺差產生立體視覺，長期觀看產生暈眩感，不利開刀房使用。群創Volume N3D專利技術，是一種光場顯示技術，搭配獨家開發的Volume N3D演算法，可以顯示至少±10 cm的深度範圍、以及256個視點以上的高解析度3D影像，解決觀看傳統3D顯示器容易暈眩的問題。

開刀房醫師同時監控數台生理監測顯示器，群創3D裸視軟硬體解決方案可以在全3D情境中協助術前預測，延伸至術中診斷輔助，可望成為開刀房不可或缺的工具。

陳盈元表示，醫學影像軟體多為國外大廠主導，軟體費用昂貴，升級服務未能滿足台灣醫療需求。群創軟硬整合，與成大醫學院胸腔外科合作進行肺部結構的裸視3D影像軟體製作，持續進行人體臨床研究，希望成為胸腔外科診斷及精準手術上的重要工具。