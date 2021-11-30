卜蜂(1215)下午舉行法說會，董事長鄭武樾說，今年一直到Q2表現都比去年還要好，沒想到Q3原物料無預警掀起飆漲風，讓成本增加好多，獲利受到影響，Q4因產品售價調高，毛利應該會起來，整體看起來會好一點，明年度有很多新的產能陸續加入，公司的成長應該是朝正面的方向在走，相信一定會有機會再創新高！

卜蜂今年第4季有新產能加入，包括雲林斗六AI飼料廠及轉投資勝大食品新增三條的加工產線都將投產，明年將會對營運產生全年度的貢獻，也將成為明年度的新動能來源。2022年首季轉投資的瑞牧食品、瑞福食品蛋雞飼養量將分別增加8萬羽、5萬羽，分別增至40萬羽、60萬羽，至於在雞蛋洗選場產能方面也會提高，都可望增加明年營運的動能。

談到明年原物料的走勢，鄭武樾指出，這方面實在很難答覆，這是世界的趨勢，只能說應該不會再漲了，不過，美國玉米現在除了做玉米酒精外，還在做另外的用途好像柴油之類的，若是製油的用途還要再增加的化會影到國際玉米的價錢。

目前豬價每公斤約75元，鄭武樾說，時序已接近農曆過年，各業者要做準備因應過年的需求，豬價可能會落在75~78元之間，至於雞隻的價格，得視進口的數量，但目前看來進口數量並不多，應該價格能維持住現況。

卜蜂雲林廠AI人工智慧自動化無添加藥物飼料廠，規畫總年產能48萬公噸，初期產能24萬公噸，預計2021年底完工投入量產，2022年將貢獻全年度的營運，未來將帶動市場占有率將由17~18%提高至20%以上。轉投資的勝大食品2021年新廠將全面投產，屆時新增的三條加工產線，分別是洗選機12萬粒/小時，水煮蛋產線2萬粒/小時液體蛋殺菌產線800kg/小時，這三條產線將在今年第4季底投產，明年貢獻將會提升。

新冠疫情對營運多少有些影響，鄭武樾說，不過民生必須品還是有基本的需求，疫情也使得銷售通路正在改變中，電商銷售和大賣場銷售業績漂亮，公司加工品方面成長很多。他說，原物料飆漲問題難解，未來如何把飼養做得更好，包括加強飼料效益及雞豬隻死亡率降低，也把食品加工做得更好，是持續注意的重點。

卜蜂令年加工品業務方面成長很多，鄭武樾無奈的說，營運雖然成長很多，但今年因為原物料飆漲，以及運費漲勢兇猛，讓成本增加很多，也使得利潤被稀釋，到今年Q2業績表現比去年還好，沒想到Q3原物料大漲侵蝕獲利表現，Q4看起來會好一點。