疫情指揮中心昨日表示，第三劑最快於1月1日開打，對象以高危險和高接觸風險族群優先，一般民眾也可自行評估接種。對此台大家醫科醫師何忠祐表示，接種完整兩劑疫苗6個月後，保護力都會下降，若前兩劑皆是打AZ的族群，未出現嚴重不良反應的話，第三劑以mRNA（輝瑞／BNT或莫德納）為主，其中又以BNT及莫德納的局部副作用會比較多。

何忠祐昨（29）日於個人臉書粉專《何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態》分析，各廠牌疫苗保護力會隨著時間遞減，且面臨變異株的威脅，施打第三劑是可以提供較佳的保護力。根據美國研究指出，BNT的保護力會從86.9%降到43.3%、莫德納會從89.2%降至58.0%，嬌生的下降幅度最大，從86.4%下降剩13.1%；另一篇英國研究也顯示，打完兩劑AZ疫苗4個月後，保護力也會有明顯的下降。

何忠祐也提國外現行政策表示，打滿兩劑AZ，若沒有出現嚴重不良反應，加拿大、美國及英國第三劑都是以mRNA疫苗為主，且與第二劑間格至少６個月。

至於副作用，何忠祐說，接種三劑BNT及莫德納，第三劑整體副作用發生率和第二劑相似，若將副作用細分成局部及全身性，會發現第三劑的局部副作用較第二劑高，全身性的副作用較第二劑則相對低。另外打完兩劑AZ再打一劑mRNA會出現常見的副作用，包括注射處疼痛持續1至2天、疲倦、全身痠痛及發熱等症狀。

何忠祐提醒，一般民眾若不確定自己是否適合打第三劑，可以考量自身染疫風險、是否屬於重症高風險族群、對副作用的耐受度、是否有不適合接種疫苗的情況、有無疫苗禁忌症等因素做為評估標準。