股票上櫃公司華美電子及其大股東英格爾科技，被檢方起訴，從2014年至2016年間利用海外人頭公司與大陸普天集團假交易，涉財報不實、掏空資產逾42億，台北地方法院將大陸深圳市普華行公司負責人陳孟鏘判刑8年。可上訴。

檢方調查，楊名衡等人勾結大陸普天集團，由普天集團向華美、英格爾公司下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾等公司卻向普天集團指定的境外供貨商下單，供貨商再出貨給普天指定的境外收貨人。楊名衡等人除了在120天信用狀到期後，收取貨款外，另以信用狀擔保向銀行貸款。

但檢方查出，楊名衡等人所指定的收貨公司負責人，都是楊在台灣的人頭，收貨公司故意設在香港，但人頭負責人都在台灣，甚至查出收貨單根本只是以彩色影印充數。

檢方調查，楊名衡等人自2014年間起，開始與大陸普天集團假交易掏空資產，直至2016年第3季因境外資金回流出現問題，導致財報不實，楊名衡等人掏空資產之事才曝光。