全國性公民投票案將於12月18日登場，交通部高速公路局預估，當天國道將有大量投票及旅遊車流，交通量為平日的1.2倍，易壅塞時段及路段為上午10時至下午4時，包括國1南向新竹、南向彰化、北向台北、國3南向桃園、南向台中以及國5南向等6條路段。

高公局參考往年總統大選及縣市長選舉車流數據，預估公投投票日交通需求以南向旅次為主，預估交通量為102百萬車公里，與一般周六交通量相近，上午10時後將湧現大量車流。

高公局呼籲，投票日欲前往投票的民眾多加利用公共運輸，若需自行開車行駛國道，請務必提早出發或改走替代道路，避免因突發狀況受阻而延誤投票。

為維持國道主線服務水準，將比照例假日以機動開放路肩及精進式匝道儀控措施進行交通疏導。高公局另規劃4條長途替代道路及7條短途替代道路，建議國道長途使用者於國道主線壅塞時，可改走替代道路，避免塞在國道車陣中；地區短程使用者，於國道尖峰時段儘量避免行駛國道，並多利用省、縣道。