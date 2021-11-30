新北歡樂耶誕城將在下月3日（周五）開城，現場除了有樂高主題燈光秀外，新北市府也特別結合AR實境技術，推出隱藏版吉祥物小客（熊）的實境活動，民眾只要持手機掃碼特定的智慧共桿光標籤，就有機會抓寶，與小客零距離互動。

新北市府資訊中心主任陳富添表示，為了推動5G智慧桿發展應用，新北市規畫透過「點、線、面」方式，在各場域應證可行性，市府在府中重慶路建置10支智慧共桿，可以進行人車流辨識、空氣品質、噪音監控和市政資訊推播等功能，並將相關資訊回傳市府大數據中心分析。5G智慧桿後續更可以延伸至市地重劃區特定路段規畫，最終擴及至全區，達到新北智慧城市目標。

陳富添說，這次配合新北歡樂耶誕城，市府也特別將該科技運用在活動上，民眾只要下載「新北智慧光標」APP或掃描智慧共桿上QR code，就可以和吉祥物小客互動，一起互動合影，體驗AR實境樂趣。