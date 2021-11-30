「暖聲熊男」丘沁偉遭北檢、北院、士檢發布通緝，30日上午出庭作證，庭後遭一起出庭的員警逮捕歸案。（圖／李文正翻攝）

馬來西亞籍歌手丘沁偉，2020年陸續被控持毒、詐欺、性侵以及偷拍，遭北市警方逮捕送辦，其中同居室友胡育賢被控藏匿人犯。士林地院30日開庭審理，胡否認藏匿人犯，聲請傳喚逮捕丘的3名員警以及丘本人到庭作證。丘以證人身分出庭，看到警察還裝作若無其事，員警早就準備好了，當庭告訴法官「證人是通緝犯」，丘聽到嚇得不自主地抽搐，經送醫檢查並無異狀，隨即被逮捕送辦。

2020年2月，警方追查丘沁偉行蹤，曾打電話給胡育賢詢問行蹤，但他兩人正在交往，胡聲稱不知丘的去向，實則被警方查出，胡以自己的名字承租房屋，提供給丘居住，還帶著偵辦員警逛大街，就是不肯說出丘在屋內，警方6月持搜索票逮人，丘當時就裝病在醫院待了1晚，員警還在一旁戒護。

近日丘涉及與楊男互控妨害名譽，丘、胡關係決裂，胡不滿被控藏匿人犯，因而否認犯罪，辯護人聲請傳喚3名員警、丘沁偉出庭作證，證明胡當時不知情。

員警接到通知書出庭作證，在門口看到之前逮捕過的丘，早已緊緊盯住，4名證人，丘最後坐上證人席，即稱身體不適，開始大口喘氣，無法呼吸，身體還不斷抽搐，發出咿咿啊啊的聲音，法官立即詢問辯護人「是否可以擇日在出庭作證」員警立刻說「丘男現已遭北檢、士檢和北院通緝」，法官回答「等一下退庭你們就可以帶走他」，嚇得丘反應更加劇烈，但仍不忘說「我可不可以明天再去找你們？」員警回答「不可能」。

一旁法警見狀協助通知救護車到場，警消檢視後，送陽明醫院仔細檢查，醫生認為「太緊張」，並無任何異狀，員警立即逮捕並帶回警局，傍晚將移送發布通緝的地檢署以及法院歸案。