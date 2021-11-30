市場難測，暫時不躁進。新光金控30日舉行第三季法說會，揭露子公司新光人壽投資國內外股票部位已降到可運用資金的8.5％，總部位約新台幣2764億元，比前二年11~13％的比重大幅下降，新光金發言人李超儒表示，今年獲利已不錯，股票雖有加碼空間，但不會躁進加碼。

另外，新壽海外投資上限因金管會裁罰，由42％降到39％，李超儒亦表示，雖然新光金已增資新壽，但第二季到年底的資本適足率（RBC）大約230％，不算太高，因此也「不會躁進」，即暫時不會向金管會提出申請；而近期海外投資新錢投報率約3.3～3.4％，仍有加碼增加債券投資，或增加債券ETF部位。

新光金控前三季合併稅後淨利216.55億元，同比成長22.3％，每股稅後獲利（EPS）為1.62元，但因債券殖利率上揚，價格下跌，因此新光金前9月綜合損益降到45.57億元；前9月新光金獲利，新光人壽貢獻138.8億元、新光銀行51.6億元、元富證券則有30.3億元。

新光人壽每年總資產以年複合成長率8.9％的速度成長，到今年9月可運用資金已達3兆2523億元，但其國內股票占比從2020年底的7.7％，到9月降到7.2％，國外股票亦從1.7％降到1.2％，減幅接近1％，但因資金成長，所以實際減少金額約近200億元。

同時，新壽前9月股債實現資本利得金額466.42億元，比去年同期少近74億元，新光金發言人李超儒表示，今年是債券實現減少，加上評價約190億元，但股票實現資本利得比去年多100億元左右，前9月約150億元，是現金股利比去年略少；同時新壽前9月年化資金投報率3.86％，資金成本也已下降到3.77％，即有利差益。

李超儒表示， 9月底新壽淨值下金融資產有未實現評價損失137億元，大部分來自債券相關標的，但第三季未實現損失增73億元，主要是股票價值下跌。

新光人壽商品策略調整，朝價值性導向保單發展，因此2021年前9月新契約保費354.4億元，同比衰退40.4％，其中外幣保單新契約保費有279億元，占新壽整體新契約保費的78.8％，李超儒表示，未來仍是會強調新契約保單價值（VNB）及服務契約邊際（CSM）成長。

新壽發言人林漢維表示，今年因為新契約保費衰退，VNB亦是衰退，但CSM有成長。新壽今年設定CSM今年目標是300億元，即保單都要是獲利狀態。