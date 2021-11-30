日本知名YouTuber「拉斐爾」近日推出企畫型影片，在IG公開徵求願意拍攝香閨的女生，一名叫「直井花音」的超兇正妹前來報名，單身許久的她除了自爆性癖好，還大膽講出排解生理需求的方式。

錄影當天，直井花音穿了一件純白削肩上衣，胸前鏤空設計，雙峰若隱若現，拉斐爾忍不住問上圍尺寸，直井花音俏皮地回應：「是愛與被愛的I罩杯」強調純天然的，高中時就有H罩杯。拉斐爾好奇她的感情生活，沒想到外型亮眼的直井花音，竟脫口已經10年沒有談戀愛，目前對結婚也沒想法，比較想先著重網紅事業。

被問到喜歡的異性類型，直井花音嬌羞地表示：「我想養寵物，像是可愛的男孩子」接著從床上拿出手銬、毛茸茸耳朵等情趣用品，意外洩漏自己是「溫柔系抖S」，拉斐爾深入問對方會不會自慰，直井花音非但沒閃躲，還直言：「應該算不會吧，不過我有試過在發夢的時候『去了』。」看到拉斐爾露出不敢相信的眼神，直井花音語氣更為肯定，透露那種狀態跟夢遺差不多。

拉斐爾好奇像直井花音如此優質的女生，想寵愛她的男人應該超多，怎麼可能單身？直井花音略帶苦惱地說找不到對象，而且自己因為滴酒不沾，不太喜歡飲酒者和癮君子，拉斐爾推薦她重回校園，應該會有很多追求者，但直井花音表示自己比較喜歡內斂的草食性男生，太積極的反而不愛，而且大學學費太貴，現在光附房租就是一大負擔。