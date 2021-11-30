斗南農會總幹事遴聘案競爭激烈，今年3月間首次遴聘作業，前總幹事張燕容未獲過半數同意，懸缺8個月；第二輪遴聘作業共3人登記，該農會理事會最近1名理事過世、1名理事因賄選案解職，選局發生變化，張燕容今（30日）獲6票通過遴聘，其餘3名理事缺席未投票。

斗南鎮農會3月12日舉行總幹事遴聘作業，前任總幹事張燕容、合格候聘人黃讚昭各得4票、0票，都未獲過半數5票支持，職務暫由祕書廖呂河代理，後來改由縣農會輔導部主任何孟倩代理。

雲林縣府農業處依「農會總幹事遴聘辦法」於5月18日重新辦理總幹事候聘登記公告，前總幹事張燕容、現任斗南鎮公所社會課長盧瓊枝、斗南鎮代會秘書李和展3人完成登記。

斗南農會30日上午召開臨時理事會舉行遴聘作業，開會前農委會派專人把候聘總幹事合格名單送達，登記的3人都合格。理事會9位理事有6位出席、理事長黃清枝等3人缺席，6名理事推舉張世民擔任會議主席進行投票。

投票結果張燕容獲6票同意票、李和展0票、盧瓊枝0票，張燕容獲得遴聘，隨後進行印信交接。

張燕容表示，選舉已落幕，未來仍以服務農民、推動農業轉型為重，打造斗南友善農業經營模式，向農政單位爭取補助款計畫，強化契作稻米集團產區，收購價格比照西螺地區，並推動老農綠色長照、農業經營專區、友善環境耕作食材通路，提升斗南食材的知名度。