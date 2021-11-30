總統文化獎今日下午舉辦頒獎典禮，由蔡英文總統擔任頒獎人，在致詞時她表示，感謝得獎者李安為台灣影劇注入活水。

今年獲獎人包含「文化耕耘獎」得主李安、「在地希望獎」得主社團法人台灣千里步道協會、「人道奉獻獎」得主陳榮基、「青年創意獎」得主HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均、「社會改革獎」得主財團法人陳文成博士紀念基金會。

蔡英文表示，「文化耕耘獎」得主李安在海內外電影及藝文界都有影響力，為台灣影劇產業注入活水。「在地希望獎」得主社團法人台灣千里步道協會在山林打造步道，用實際行動促進族群共生。

蔡英文表示，「人道奉獻獎」得主陳榮基是一名醫治患者疾病、同時重視患者尊嚴的醫師，「他重視患者尊嚴，推動善終概念，創立第一個臨終關懷團體，謝謝陳榮基醫師六十多年來對台灣公共領域的付出。」

「青年創意獎」得主為HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均，蔡英文表示，陳柏均年輕時在街舞中找到自己，「不只是在台灣的街舞界立足，更把台灣的街舞帶上國際舞台，讓台灣可以被世界看見，推動霹靂舞成為奧運項目。」

「社會改革獎」得主為財團法人陳文成博士紀念基金會，蔡英文表示，陳文成紀念基金會四十年來在台灣改革、進步價值多有貢獻，「基金會所作的這些努力，讓民主人權的概念在年輕學子中扎根，在社會中深化。」

蔡英文表示，今年是台灣文化協會成立一百年，許多追求自由的前輩，在一代代接棒下共同創辦台灣民主價值，「請各位得獎人跟我們一起努力，把台灣的好傳播到世界角落，恭喜所有得獎人。」