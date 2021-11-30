近來不少民眾收到LINE訊息，只要填寫表單後到消防局，即可免費申請住宅用火災警報器，不少民眾信以為真，台南市政府消防局澄清是不實謠言，強調目前台南市住警器補助對象為弱勢族群，包括獨居老人、低收入戶、身心障礙者等，民眾不要再轉發及誤信錯誤訊息。

住警器效用受到重視，民眾討論度與詢問度也倍增，卻也成為有心人士於社群媒體散發不實謠言，以「可免費申請煙霧器」為題，讓民眾下載不明檔案，並加以轉發訊息進而獲取個資。

消防局呼籲，民眾對於網路上流傳訊息多方查證，守護自身資訊安全，切莫讓網路群組訊息，成為詐騙集團溫床。消防局強調，住警器可及早發現、及早反應、及早逃生，進而減少人命傷亡、降低災害損失，現階段透過各界善心捐贈，協助弱勢民眾安裝，一般民眾可到各大賣場、通路，自行選購適合住警器安裝。

台南去年起結合各區公所與各里鄰長，補助配發住警器給各高風險族群如：低收入戶、獨居長者、身心障礙者與平房式住宅等，符合身分的民眾，可逕自向該里里長詢問，配發補助住警器來源皆為勸募，若有里的住警器已配發完畢，可至轄區消防分隊登記，未來獲捐贈，將作為優先補助名單。

台南市消防局統計，截至10月31日因住警器而減災的火警案件，累積35件，成功逃生人數84人。台南市住宅場所火災警報器設置推廣統計至10月31日，成果達89.98％。