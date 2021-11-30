十銓(4967)旗下電競品牌T-FORCE今日發表與華碩TUF Gaming Alliance合作推出的T-FORCE DELTA RGB DDR5 TUF Gaming Alliance電競記憶體，此為業界首款DDR5聯名電競記憶體，並已送樣TUF Gaming用以搭配未來的DDR5主機板進行測試驗證，確保DDR5記憶體與最新平台的相容性、可靠性。

此新品外型結合TUF電競特工軍規風格，及T-FORCE的電競元素。

十銓表示，T-FORCE DELTA RGB DDR5 TUF Gaming Alliance電競記憶體，本體設計除保有全幅式超廣角發光及幾何簡潔輪廓，並加入隱形戰鬥機意象去優化整體外觀，使其更銳利有型，本次與TUF Gaming Alliance攜手合作，加入迷彩紋路，展現與TUF聯名的獨特電競風格。此外，此電競記憶體華麗炫彩的RGB效果可經由ASUS Aura軟體呈現同步，使玩家可隨心創造自我風格之燈效。

十銓科技電競品牌T-FORCE與華碩TUF Gaming Alliance攜手推出多款產品，包含固態硬碟與電競記憶體，全新世代首波合作推出業界首款聯名DDR5記憶體，未來將同步合作推出T-FORCE CARDEA TUF Gaming Alliance Z440 PCIe4.0 M.2固態硬碟。