聯發科(2454)「智在家鄉」進入第四年，董事長蔡明介今也親自出席頒獎活動，蔡明介會後點出全球對於淨零碳排的重視，他也自豪的表示，聯發科在產品設計上，低發熱、低功耗上一定領先對手，且「未來10年都會領先」。

蔡明介表示，聯發科本身是科技產業，是從事設計系統晶片，涵蓋各式各樣產業，當今半導體無所不在，希望可以落地執行，做到用數位科技解決問題，讓智在家鄉更好的計畫可以推廣出來，使得聯發科科技的基礎擴展到整個社會。

蔡明介今日有提到，期望在下一屆「智在家鄉」可以希望到更多團隊以創新方式提出「邁向淨零碳排」相關的提案，他會後採訪指出，淨零排碳會是全球重要議題，朝此方向發展也全球也會是一個貢獻，這是全世界各國家都該關心的事情，低發熱、低功耗上一定領先對手，且「未來10年都會領先」。

另外，蔡明介表示，聯發科本屆對於「智在家鄉」落地計畫投入更多能量，後續會繼續支援各團隊，不僅是資源上的幫助、也會有聯發科專業團隊的協助，包括執行落地過程會有的修正、再執行等，再過程中都會予以協助。