女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，今年7月迎接二女兒出生，日前透露因為照顧小孩擔憂太多事情，導致情緒失控淚崩，在沉默5天後再度發文，強調「時間久了那表面故作堅強的堡壘終究崩塌」。

陶嫚曼表示上週情緒低落到自己也嚇到，從當媽媽後，就告訴自己很多事情要撐住，但時間久了「表面故作堅強的堡壘終究崩塌」，接著提及二寶跟她磨合超久，在多重焦慮跟自認的堅持過了2個月後，上周終於撐不住大爆發，心中浮現「我就是做不好」的聲音，加上伴隨二寶的嘶吼，才讓她察覺已經承受不住如此高壓的狀態。

陶嫚曼接著感謝網友留言給予安慰，不管是以過來人身分分享經驗，或像朋友一樣說聲加油，都讓她充滿向前走的動力，當然老公也是功不可沒，接著吐露內心話：「願我們都能和孩子們溫柔相待，現在我的態度是她有喝就好，副食品有吃就好，她餓了我再餵她就好，只要她活著就好」。

陶嫚曼更曬出二寶餵奶照，透露得抱著才會喝奶，但因為手抱著好痛，只好用下巴夾奶瓶餵，更表示「二女兒已經會翻身了，抱起來像毛毛蟲」，網友也紛紛留言：「我家小的baby時期也是要抱著喝奶，熬過就好了」、「非常懂，曾經顧二寶顧到很沮喪，每天都在哭」、「只有當個媽媽的才理解這些苦，努力一起撐過去」。