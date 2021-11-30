應邀出席募款記者會的兩位獨居長者林阿伯、玉霞阿嬤，現場摺紙老虎迎接農曆虎年。（謝瓊雲攝）

應邀出席募款記者會的兩位獨居長者林阿伯、玉霞阿嬤，現場摺紙老虎迎接農曆虎年。（謝瓊雲攝）

弘道彰化服務處助老主委施進興（前排左）介紹圍爐餐會菜色，讓玉霞阿嬤直呼菜色真好。（謝瓊雲攝）

弘道彰化服務處連續兩年在和美鎮大中華美食館，舉辦歲末寒冬助老圍爐餐會，預計明年1月9日辦理，席開60桌。（謝瓊雲攝）

弘道老人福利基金會彰化服務處明年1月9日將舉辦寒冬圍爐餐會，受到疫情影響，募款活動遲至9月底緩解封已來才展開，今年只剩最後一個月，然而明年度助老經費僅籌措到1成5，還短少450餘萬元，處長施淑莉呼籲社會各界踴躍響應愛心捐款助老行動，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。

弘道每年歲末都會發起「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，為助老服務募款，已經連續兩年選在和美大中華美食館舉辦圍爐，明年預計1月9日舉行，席開60桌，邀請已經施打新冠疫苗的長者出席饗宴。

彰化服務處助老主委施進興29日在和美大中華國際美食館介紹今年虎年圍爐年菜菜色，包括醬筍燜鴨、焗烤海鮮盅、港式蒸石斑、養身蕈菇湯等美味料理；並與兩名應邀到場的獨居長者一起摺紙老虎迎接農曆虎年。

和美鎮70歲林阿伯心態年輕，不喜歡被叫阿公，開朗的他已離婚獨居30年，平日靠低收補助和撿拾資源回收物維生，接受弘道訪視2年，首度獲邀參與圍爐餐會，讓他回想起兒時與兄弟姊妹一起吃著媽媽煮的火鍋的舊時光。

彰化市89歲的玉霞阿嬤，4年多前與身障的兒子從台南搬到彰化相依為命並接受弘道助老關懷，不料兒子今年過世，喪子之痛讓她抑鬱終日，社工密切關懷訪視，也決定帶阿嬤多出來走走，一起圍爐化解孤獨無助感。

施淑莉表示，弘道在彰化縣服務近600名獨居、弱勢長輩，在地助老服務經費約需550萬元，截至11月22日，僅募得100萬元、約16％，仍有逾450萬元缺口，呼籲社會大眾一同響應愛心捐款助老行動；捐款3000元可讓長輩獲得一整年暖心助老服務服務與應景年節關懷，包括，電話問安、關懷訪視、送餐服務、陪同就醫、物資提供等。歡迎撥打愛心捐款專線：04-7331585響應捐款助老。