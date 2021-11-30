甜心主播侯佩岑因甜美外型曾被封為「台灣第一甜姐兒」，和花旗環球證券前交易銷售主管黃伯俊結婚後育有2子，入住永康街豪宅「上青田」，去年卻傳出消息要脫手豪宅，據悉，今年6月已經成交，金額為1.85億元，等同於開價的89折。

據《ETtoday新聞雲》報導，侯佩岑脫手的豪宅「上青田」屋齡10年，樓高8層，為一層一戶，侯佩岑居住於6樓，含車位8個、權狀189.63坪，去年傳出消息將開價2.08億元，6月侯佩岑以1.85億元出脫，與原先開價相去不遠，而買家為英奎德博股份有限公司，拆算車位來算，單價為131萬元。

侯佩岑以高價脫手豪宅。（圖／翻攝自Google Maps）

天時地利不動產顧問公司總經理張欣民指出，開價與成交價的差距為議價空間，通常會落在1成上下，侯佩岑最後以開價的89折脫手，是在合理範圍內，更何況名人居住過的豪宅，大多能增添保值性，在銷售方面會比一般物件更順利售出。

由於「上青田」在永康街附近，生活機能佳，加上巷弄清幽、充滿文藝氣息，又鄰近台大、師大等明星學校，因此是不少退休公職人員的首選，就連郁方、林依晨都是青田街的住戶，每每推出新建案都會受到關注。