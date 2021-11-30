不少人會選在聖誕節這天玩交換禮物，藉此增進彼此感情，但有網友就發文反應，公司每年舉辦的交換禮物活動，都強迫員工自掏腰包花500元買禮物，甚至要求抽籤結果不能匿名，抽獎者必須馬上拆禮物給評語，讓他非常反感，發文求解該如何逃避這樣的活動，不少網友看完深感認同。

一名網友在PTT的科技板上發文表示，公司已經連續好幾年舉辦交換禮物的活動，不只強迫員工一定要花500元買禮物，更要求抽獎結果不能匿名，當場公佈抽獎者抽到誰的禮物，並且立刻拆開禮物給評語，讓他非常反感。

該網友發文求解，想知道有沒有什麼方法或藉口，可以逃避這樣的活動。不少網友看完深感認同，「家裡有事請假」、「交換禮物等於交換廢物」、「要給評語好煩喔」、「不能匿名很糟欸」、「上班很累了還要花心思搞這些會不會太累」、「台灣的交換禮物完全走歪了，我們之前還會投票誰最爛，然後請吃下午茶咧」。

也有網友認為公司活動不能不參加，逃不掉就只能演戲，「這好鳥，但就需要演戲吧，逃不掉的」、「送501元現金，讓別人感覺賺到了」、「大家出席只是為了不想被分化而已」、「我通常是禮到人不到，反正請假理由隨便你掰，就當成花500安太歲」。