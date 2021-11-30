教育部110年工科技藝競賽，吸引全國136所學校1065位選手參賽，日前在台南高工完美落幕。花蓮高工此次共拿下5座金手獎與5面優勝，其中電腦輔助機械製圖、建築製圖及汽車噴漆3職類，更獲得全國第1，創下花工有史以來最佳的參賽成績。

花蓮高工製圖科的李韋德（左）與指導老師宋祐禎（右）培訓狀況。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮高工建築科的周芷帆（左）與指導老師林志鴻（右）培訓狀況。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

花工表示，3座金手獎冠軍好手，分別製圖科的李韋德，建築科周芷帆，及汽車科徐士凱，汽車修護獲金手獎第4名是汽車科陳宏諭，電腦軟體設計金手獎第7名則是資訊科莊家閔。

花蓮高工汽車科的徐士凱練習汽車噴漆時，十分認真專注。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

李韋德曾在第51屆全國技能競賽北區賽、全國工業類科實作競賽榮獲冠軍，但在11月上旬全國技能競賽決賽時，因失誤只拿下第5名，當時非常灰心難過，但整理好心情，重新振作，在此次全國工科技藝競賽勇奪金手獎第一名，終於扳回一成，最後也如願保送台北科技大學技優領航專班。

周芷帆則是打破花蓮地區參加全國賽的最佳紀錄，也是花工5座金手獎中唯一的女生。周芷帆家開設營造公司，從小就對建築有濃厚興趣，雖然在高二下才進行選手培訓，起步較他人晚，但她卻咬牙努力練習，此次獲得全國之冠，她也十分開心。

徐士凱老家在鳳林鎮，高一到高三每天都從搭火車到花蓮，再從火車站騎腳踏車到學校，十分勤奮，雖然家中經濟不穩，但他卻更勤奮向學，除當選過班級模範生和孝行楷模，成績也維持在90分以上，獲得金手獎冠軍後，他也期許自己能考上國立台灣師範大學，當上老師為母校服務。

花工校長黃鴻穎表示，高工在第51屆全國技能競賽榮獲3金4銀3銅3優勝的佳績，這次參加110年工科技藝競賽，就有3項職類勇奪全國第一，創下校史最佳紀錄，不僅是學校的榮耀，也是替花蓮地區爭光。