捷運北環將開工，路線行經占地1008坪的屋外式蘆洲北側溪墘變電所，新北市議員李翁月娥多次會勘，要求台電趁勢將變電所室內化，台電原表示今年1月提供「變電所室內規劃案」，後續卻沒有下文，經發局表示，有持續追蹤台電進度，台電公司30日回應，可行性報告已送往總部，明年3月將作專家審查。

「汙染土地62年了！」溪墘里長李永芳表示，蘆洲北側溪墘變電所影響3里，共1萬多居民，62年來居民與電磁波為鄰，晚上睡覺要聽著變電所噪音，還要冒著爆炸風險，身心飽受壓力，而就他所知，周邊住戶已有10多人罹患腦癌，變電所旁房子沒人敢住也賣不出去，居民有苦難言。

新北市議員李翁月娥表示，蘆洲北側溪墘變電所是室外設施、占地1008坪，位處蘆洲、三重交界的商業精華地帶，矗立61年來嚴重影響地方發展，去年會勘變電所室內化一案後，她積極處理周圍違建規畫成機車格，希望回饋市民，然而台電延宕近1年，地方都未收到變電所室內規畫提案。

台電公司北供變電組朱姓經理回應，台電並非不聞不問，蘆洲變電所室內化可行性報告已經送往總部審理，其報告內容包含：計畫進度表、資金的運用和投資金額等詳細資料，變電所改建預計要花費50多億元，由於金額龐大，預計明年1月總部做完審查報告，3月再由專家學者審查，後續再報由中央部會審理。

經發局補充，日前局處有前往拜訪台電高層，盼共同努力加速電桿地下化以及變電所屋內化的方向，持續追蹤台電辦理進度，敦促台電盡速將該變電所屋內化，符合地方民意需求。