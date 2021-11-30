安心食品（MOS摩斯漢堡）今（30）日參與台北市就業服務處「銀髮友善企業」宣示大會，全面提供友善職場環境。安心同時宣布，將招募600位的營運儲備主管，每月起薪3.1萬~3.3萬元以上（獎金另計），通過培訓及考核升任店經理上看5萬元。

安心食品自成立第一年起，即進用二度就業婦女，持續至今，年齡超過45歲以上者，人數超過1100名（佔員工總人數約22％）。多數中高齡夥伴在工作中展現積極的工作態度與豐富的社會經驗，希望借助他們豐裕的人生閱歷，傳承給店鋪的年輕夥伴，讓店內的氣氛更溫馨，並提供顧客更好的服務。

安心食品於1990年自日本引進經營，今年為在台第30周年，歷年表現優異，是一穩定成長的速食連鎖企業，目前全國開店已達300家。摩斯提供完整的獎勵制度、良好的員工福利，包含職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、生日端午中秋福利金等及員工持股信託認股制度、進修補助、數位學習APP。

安心表示，提供許多年輕人及二度就業者工作機會，並加入就業服務處辦理的「銀髮三顧計畫」，因應就業人口結構變化，鼓勵中高齡及高齡者就職，建立中高齡友善工作環境。店鋪有績效獎金發放，獎勵員工的工作效率及溫暖的服務精神。另有「員工持股信託」方案，激勵及留任主管人才，基層主管績效達到標準者即可參加，員工提撥月薪10％，摩斯就提撥相對金額至個人信託帳戶內，為員工定期定額投資公司股票。換言之，參加持股信託的員工不但可以得到穩定的理財效果，也可以投資人的身分分享經營成果。

安心食品目前正在擴大徵才，摩斯漢堡全台店鋪數多，上班地點選擇多，歡凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列之職前實作訓練與職務輪調，提供完整培訓與升遷計畫，讓您成為優秀的經營管理人才，表現優異者，還有機會輪調總公司、海外據點及東元餐飲集團其他13家品牌企業。

安心表示，營運儲備主管每月起薪3.1萬~3.3萬元以上（獎金另計），通過培訓及考核升任店經理上看5萬元，徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業一同努力發展的夥伴，表現優秀者，還有機會加入儲備店長快速培育計畫。