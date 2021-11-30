2021年「坡地金育獎」直轄市組再度由台北市政府拔得頭籌，縣市組則由台東縣政府蟬聯冠軍。

2021年「坡地金育獎」30日舉辦頒獎典禮，農委會主委陳吉仲頒發獎項予績優縣市及機關，並期許農委會與各單位相互砥礪，為守護國土保安共同努力。

農委會表示，每年農委會考核各地方政府執行山坡地查報取締及管理成效，同時在「坡地金育獎」表揚績優機關，藉此強化坡地保育管理工作，並激勵機關同仁持續提升山坡地管理工作之績效與創新作為，期盼在獎勵後進同時，亦能建樹優良學習楷模。

農委會指出，這次考核評比，由台北市(直轄市組)及台東縣(縣市組)奪冠並獲頒160萬元獎金，直轄市組與縣市組第二名分別為桃園市及南投縣，各頒發110萬元獎金；直轄市組與縣市組第三名分別為新北市及宜蘭縣，各頒發90萬元獎金；而縣市組第四至六名則為屏東縣、嘉義縣及苗栗縣，分別獲頒發獎金70萬元、50萬元及40萬元。

農委會指出，今年針對考核成績進步幅度前六大之機關頒發「激勵獎」，各獲頒20萬元獎金，分別由屏東縣、新竹縣及南投縣等三縣市得獎，其中屏東縣及新竹縣進步幅度最大，卓越表現尤其值得嘉許。此外，也另頒發將牌予六名績優水土保持服務團、六名績優鄉(鎮、市、區)公所及三名績優警政機關，以褒揚績優單位於第一線付出的努力與貢獻。

陳吉仲指出，2021年的山坡地保育利用管理工作績效考核工作，雖受到疫情影響，各項工作比以往多了許多困難，近幾年極端氣候變遷速度越來越快，農委會於9月1日成立淨零辦公室，加速推動各項政策及對外溝通說明，並從「減排」、「增匯」及「農業綠能」等三大方向著手，而山坡地保育及管理則是維護臺灣寶貴山林資產的基本工作，未來中央與地方更需要攜手合作共同保育山林共好，朝「心愛土地，良善管理」之目標邁進。

農委會水保局長李鎮洋表示，水保局於今年已邁入60年，水保管理工作需要不斷與時俱進，以提升管理績效與執政效能；水保局將持續積極檢討與改善相關技術、法制，運用新技術及各項監測資料，量化分析管理工作執行成果，提升坡地環境的守護力。