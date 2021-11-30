台達電宣布，莫拉克風災後由台達電協助重建的高雄那瑪夏民權國小，今（30）日獲得美國綠建築委員會（USGBC）頒發零耗能證書，成為亞洲首座LEED零能耗校園。

台達電表示，美國綠建築委員會今日在深圳主辦的「邁向2060碳中和，賦能零碳社區與城市」高峰論壇暨頒獎儀式中，台達電協助重建的高雄那瑪夏民權國小獲頒LEED 零能耗（Zero Energy）證書，成為亞洲首座LEED零能耗認證的綠色校園。

台達電指出，該校自2020年8月起統計一整年的實際資料，再生能源發電量為21503度電，超過總耗能21323度電，資料經過台達電整理、認證、申請文件，並通過USGBC審核，成為亞洲第一個取得LEED零能耗認證的校園。

台達電表示，那瑪夏民權國小重建時便運用許多順應當地氣候的被動式節能設計，並活用山上充足日照裝設太陽能發電系統，落成時即獲得台灣EEWH鑽石級綠建築的認證，而那瑪夏民權國小重建、啟用十餘年來，學生人數回流且倍增，但隨著台達投入相關先進設備，如透過儲能系統將日間多餘的太陽能儲存以供夜間照明和資訊設備使用，用電密集度仍不斷下降，過去已有連續三年達成淨零能耗的紀錄，並在今年2月取得LEED既有建築白金級認證。

此外，民權國小許多綠建築的防災設計都是氣候變遷調適作為的具體展現，建築啟用至今，除作教學用途外已在土石流警報期間收容6500人次當地村民，達成「離災不離村」的目標，那瑪夏民權國小作為減緩與調適的案例，自2014年以來也多次由台達基金會帶進聯合國氣候會議周邊會議作案例發表，獲得廣大迴響，在今年COP26格拉斯哥氣候會議上，台達基金會在闡述淨零交通及建築的周邊會議中，也以該校作為建築領域具體呼應大會對於攝氏1.5度目標的承諾。