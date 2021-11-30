享譽國際的導演李安獲總統文化獎的「文化耕耘獎」項目，今日重返《飲食男女》拍攝基地領獎，並從蔡英文總統手中接下獎牌。李安表示，他是多元文化的綜合體，但不管如何，台灣就是他的根基和養分，他以此為榮。

李安表示，在內心深處，他每天想到一天該怎麼度過、在他為工作拚命時，「不管什麼樣的文化，我的根柢就是台灣，台灣是我的根深蒂固的根，為此我覺得驕傲，也有一份踏實感、歸屬感，成為這裡的一份子，我感覺光榮，謝謝文總對我的肯定，祝福大家，希望台灣的文化能夠更扎實，源遠流長，更多元、更自由，祝福大家 ，我們一起繼續努力。」

李安表示，談到文化貢獻，他覺得很慚愧，「我每天想的事情不是文化貢獻，而是這場戲要怎麼拍，要怎麼樣才不丟臉，文化是一件很抽象的事情，很難去理解，文化應該是淵遠流長，經過我們愛心、寬容，還有很多呵護，去形成的一個共同的生存紀念。」

李安表示，他在屏東出生，上一代從大陸來台，中華文化對他有影響力，他的童年也曾在花蓮度過，有很快樂的成長經歷，之後到台南成長，「我整個青少年時期的養成和對世界的觀念都在台南，我的師長輩是受很多日本教育影響，冷戰時期又受到美國文化影響，台南的教養、文化根基對我們的陶冶有很大的影響。」

副總統賴清德也在現場，李安表示，他感謝賴清德每年記得他母親生日，送蛋糕、送鮮花，「這是典型台南人表現，身為台南子弟我很光榮。」

李安表示，台灣是一個很開放的社會，對各方面資訊文化都很豐富，「我在高雄當兵，又到美國學習、結婚生子和拍片，在我的電影生涯裡面，從國片拍到西片，印度片也拍了，我是典型的綜合文化、多元文化綜合體。」

召集人朱宗慶表示，這次評選總統文化獎，符合資格的有55件，每一件都很精彩，「經過初審、複審，評審委員都有很熱烈的討論，最後共識結果就是李安導演，非常謝謝李安導演在電影的貢獻，在國際發光之外，還有電影的帶動，人才培育與國際接軌，陪伴電影人的支持和鼓勵，我再次恭喜李安導演，也要謝謝李安導演在文化藝術領域的耕耘，是一個堅定的力量。」