民進黨立委高嘉瑜被爆出，本月11日遭到男友林秉樞家暴毆傷，據了解，高嘉瑜已在中午11時許，低調前往北市中正一分局忠孝東路派出所，提告傷害，警方依法受理後，依單一窗口轉給事發地的新北市警察局板橋分局偵辦。

新北地檢署襄閱檢察官聶眾表示，高姓被害人遭男友痛毆、控制行動一案，有涉及強制罪嫌，本署已剪報分案由婦幼專組檢察官邱舒婕調查中。

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