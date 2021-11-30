傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷，還遭限制行動自由。而高嘉瑜今天(30日)中午前往北市中正一分局忠孝東路派出所，對林秉樞提告傷害，警方也依法受理。國民黨立委葉毓蘭表示，她對此感到非常心疼，並強烈譴責暴力，她更忍不住直言，「打某豬狗牛」。

葉毓蘭今天在臉書上表示，高嘉瑜是自己的同事，兩人的研究室也比鄰而居，隔牆經常可以聽到她練唱或與助理對話。葉毓蘭更稱讚高嘉瑜認真問政，自己也非常佩服，「今天傳出她遭受男友嚴重家暴，非常心疼」。

葉毓蘭指出，親密關係暴力，就是暴力犯罪，也是性別暴力，「我絕對無法容忍」。這個對高嘉瑜動粗的渣男，長的人模人樣，據說有高學歷，對外聲稱是國安人員，如果真的是國安會或國安局的員工，主管都應該介入了解懲處。葉毓蘭也對辦公室的同仁聲明，如果他們酒駕、家暴，或拿球棒、撞球桿施暴，一律開除。這是公務機關應該要共同建構對酒駕與暴力零容忍的價值。

葉毓蘭坦言，20幾年來，自己接觸到家暴被害人不知多少，她們之所以被先生、愛人、男友暴力相向，不是因為她們長得不夠美麗、不夠能幹，甚或在經濟上依賴對方；多少受暴婦女告訴我，「是因為他太愛我，太在乎我，所以才會…」，但是我知道這些都只是託辭，如果妳還接受這樣的理由，就是縱容家暴的共犯。

葉毓蘭認為，就像詐騙犯罪一樣，高社會經濟地位的人，反而在被害後，因為羞於啟齒，容易選擇沉默或隱忍不彰。這是過去幾十年來我在推廣犯罪被害預防時，特別感謝這些社會矚目的被害人挺身而出，因為她們的現身說法，可以幫助社會大眾認識家庭暴力、性別暴力的本質與真相，有助於凝結對暴力犯罪零容忍的共識！「高嘉瑜加油，一定要依法提告，終結性別暴力」。

葉毓蘭更說，「打某豬狗牛，譴責施暴渣男，防制暴力超越藍綠」。

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