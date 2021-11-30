2021年全球通膨高漲，聯準會於11月正式啟動縮減購債規模，景氣循環可能邁入擴張後段，升息預期也不斷升高。而近期國際間最關注的焦點議題，就是「聯準會何時端走雞尾酒盆？」此一說法，其實是用來比喻央行將撤走寬鬆措施的行動，此源自於前Fed主席William McChesney Martin（馬丁）將Fed在通膨失控前，就著手緊縮貨幣政策的工作，比喻為撤走雞尾酒盆。而對股市投資人而言，應該留意升息撤走雞尾酒資金池後的股市，投資調性也將改變！

就在通膨高漲，FED於11月正式啟動縮減購債規模，觀察美國小型股指數本月漲幅，是大型股指數的三倍有餘，又再次印證投資理論在景氣末段，通膨伴隨央行貨幣政策趨緊，資金池不再擴大下，整體股價指數上漲空間有限。凱基銀行認為，在資金池水位下降下，大型股股價將陷入停滯，騰出有限的指數空間將由小型股揮灑推論，明年歐洲、日本與台灣，如果跟隨聯準會步入緊縮貨幣政策，這些地區表現落後的小型股可能繼之出現強勢上漲現象，台股方面，可留意櫃買個股的股價表現。

據統計，上櫃公司（不含第一上櫃）今年前3季累計營收達1兆8718億元，年增18.03%；稅前淨利2265億元，年增41.3%，營收、獲利同步創下新高。上櫃公司獲利成長前3名，依序為半導體業、電子零組件業、鋼鐵工業。半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，前3季獲利年增229億元；電子零組件業則因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低，獲利年增83億元；鋼鐵工業因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，帶動獲利年增68億元。

上櫃公司，在每股盈餘方面，經統計EPS超過10元之公司計有37家，5元以上未達10元的公司計74家，2元以上未達5元之公司計192家，整體獲利上櫃公司共計616家，約占全體上櫃家數之7成8。在每股盈餘（EPS）方面，EPS冠軍為遊戲股的鈊象(3293)，前3季大賺超過5個股本，EPS為50.44元；第2名為群聯(8299)的32.15元，第3名為益安(6499)的30.02元，4到10名依次為昇佳電子(6732)電子的27.32元、信驊(5274)的26.04元、新普(6121)的25.67元、環球晶(6488)的22.4元、三圓(4416)的19.2元、精測(6510)的18.65元、泰博(4736)的18.31元。

而今年前10月累計營收年成長前10名則有：高端疫苗(6547)，太景*-KY(4157)，元勝(4419)，倚強科(3219)，昇益(5455)，永利聯合(8080)，豐謙(5523)，進泰電子(3465)，長聖(6712)逸達(6576)等。

至於台股中小型股基金，目前有日盛小而美、野村中小基金、復華中小精選基金、國泰中小成長基金、群益中小型股基金、元大台灣中型100基金(0051) 、群益店頭市場基金等。

凱基銀指出，眼見今年下半年以來，美國消費者物價年增率月月突破5%、6%，實際通膨數字的重要性已遠超過通膨預期，FED喪失打擊通膨的主動性，只能被動因應。

2018年美中開啟貿易戰、2020年新冠肺炎疫情全球大爆發以來，美國聯準會為首的各國主要央行，在此期間貨幣政策反覆開闔，除2019、2020兩年的歐洲外，多數期間及多數國家大型股表現優於小型類股。符合一般投資學所述，當景氣、股市處於衰退，或初步止穩向上時，佐以央行寬鬆貨幣政策下，大型企業無論在抵禦不景氣或首嘗復甦契機時，總是較小型企業擁有利基。

但隨著2021年全球通膨高漲，聯準會於11月正式啟動縮減購債規模，景氣循環可能邁入擴張後段，升息預期也不斷升高。投資人目前應考慮：升息撤走雞尾酒資金池，投資調性將改變！以歷史經驗，不妨沈浸OTC淘金術。