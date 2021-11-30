大聯盟在勞資談判中提議將季後賽隊伍擴充到14隊，也就是國聯和美聯各7支球隊晉級。現行的制度是每個聯盟5隊，總共10隊。相較之下增加了4個席位，這是大聯盟自從疫情爆發之前就考慮過的新制度。

美媒ESPN報導季後賽新賽制可能的細節，各聯盟戰績最佳的球隊直接晉級第2輪，剩下6隊互打三戰兩勝的系列賽，由分區冠軍與戰績最好的外卡隊伍取得絕對主場優勢，特別的地方是可以讓兩支分區冠軍隊自行挑選對手，並且主場優勢是3場全部在同一場地開打，省去交通往返的時間。第2輪開始和往常一樣是七戰四勝，差別在於戰績最好的球隊可以自行挑選對手。

假設以今年的美聯來說，放入新賽制就會變成：

光芒（100勝62敗，首輪輪空）

太空人（95勝67敗）vs水手（90勝72敗）

白襪（93勝69敗）vs藍鳥（91勝71敗）

紅襪（92勝70敗）vs洋基（92勝70敗）

今年的美聯差點打到加賽，藍鳥、水手只差一兩勝就可追上洋基與紅襪。如果以新賽制來看，晉級的全部7支球隊都達到90勝，看起來也很合理。2020年季後賽因應疫情採用16隊晉級季後賽（各聯盟8隊），被認為太寬鬆了，超過全聯盟30隊的一半，讓勝率不滿5成的太空人也溜進來。