2021台南耶誕燈節三部曲，11月28日由新營文化中心「豐盛之樹─幸福的串連」率先試燈後，緊接著中西區河樂廣場西側主燈「豐盛之樹─光之希望」也將於12月3日接力試燈，最終則是海安、中正路口「躍動海安─海安鹿」耀動的光。此外，各熱門景點、政府單位及民間企業的耶誕樹也將陸續點亮，希望營造浪漫溫暖的耶誕歲末氛圍。

今年台南市以「豐盛之樹」為主題迎接耶誕佳節，市府觀旅局指出，「豐盛」在聖經觀點為「幸福」的象徵，「豐盛」在台語中更有「澎湃」的意思，代表台南人豪邁澎派的城市性格，豐盛並非一簇可及，今日的豐盛來自於過去的努力耕耘。

觀旅局說，系列活動首部曲由新營文化中心「豐盛之樹─幸福的串連」率先試燈，幸福的意象延續到周邊的新營綠川廊帶，以投射燈表現紛飛的雪花，像是藏匿在林蔭之中的精靈結晶

接力試燈的中西區河樂廣場西側主燈「豐盛之樹─光之希望」為二部曲，設計概念結合光、期待及希望，高達16公尺的聖誕樹，頂上點綴著最閃亮的星光，猶如燈塔指引人們聚集來到這個地方，一同互相給予祝福與對未來的祈望。最特別的是，今年的耶誕樹以「樹中樹」形式呈現，高掛12個呈現台南四季特色故事的發光球體，象徵對台南一整年滿滿的祝福。

最終三部曲則是海安、中正路交叉口的「躍動海安─海安鹿」，設計團隊以耀動的光搭配街邊車流、人流移動，讓光自動產生動態的美感，形成往耶誕主樹奔跑的耶誕麋鹿，讓耶誕的氣息與移動的人們一同在城市中前進，迎向光之希望。

至於首波耶誕點燈活動將於12月5日在運河河樂燈區舉辦「聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」，新營文化中心暨綠川廊帶燈區則將於12月11日辦理「慈善愛心市集暨聖誕點燈晚會」，歡迎民眾共襄盛舉，同享聖誕節快樂時光。

此外，台南各熱門景點、政府單位及民間企業也都卯足全力，無論是南紡購物中心超萌巨型史努比聖耶誕樹、奇美博物館區的13米高超美燈光聖耶誕樹、新光三越台南小西門可愛造型積木聖耶誕樹、台南後火車站大遠百禮享耶誕樹、台南市府民治市政前廣場〈彩蝶護佑、遇見星星〉耶誕樹，以及安平札哈木公園特色原民風耶誕樹，也將陸續點亮台南市的夜景，超美、超浪漫的耶誕樹等著大家前來拍照打卡。