擁有E級傲人上圍和甜美臉蛋的23歲香港嫩妹女星黃婧靈，是無線台力捧的新性感波神，日前無線台台慶，黃婧靈挑了件尺寸較小的低胸亮片禮服，導致雙峰呼之欲出，畫面震撼。昨(29日)晚間她改走運動風，分享自己爬山美照，可見她一手捧著臉頰在石桌邊休息，模樣可愛，但眼尖網友發現她似乎「負擔」太大，胸部幾乎都被放在桌上，還有粉絲虧她破壞公物。

黃婧靈過去本來是網紅，因與Youtuber「熊仔頭」拍攝短片走紅，被網友暱稱為是「熊女郎」，後來她被電視台星探相中邀約參加節目，接連加入了《後生仔傾吓偈》、《後生仔去旅行》，頗得觀眾緣，連高層曾志偉也相當力挺，星路大開，節目中她透露自己本來的英文名字是「Krysella」，因上圍突出，才多了「波波」這項綽號。

本月19日，無線台舉行台慶晚會，身為電視台目前星途最被看好的新人之一的黃婧靈自然也沒放過這露臉機會，當晚一襲低胸爆乳禮服上陣，搶眼又性感，她受訪時承認愛漂亮才穿如此火辣的服裝，還選穿了超高高跟鞋，盼藉此比例更好，但由於裙擺太窄，每走一步路都覺得很辛苦，也笑說：「平時我不敢這麼穿，為了台慶隆重就選穿少布料一點的衣服」。

常在IG曬美照的黃婧靈，昨一改風格選穿全身包緊緊的登山裝，自嘲這輩子主動願意去健行運動的次數沒有超過5次，這次也不意外，言下之意透露是被親友抓去爬山，而她雖穿一身甜美粉紅裝，胸前的圓弧曲線仍相當性感，引來粉絲回應：「波波好正」、「好想當那張桌子」、「桌子：好重啊」、「看了都想約妳去爬山」、「36E，名不虛傳」。