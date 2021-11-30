蘋果iPhone耐用、穩定的特性，受到不少果粉追捧，但即使再耐操的手機也有掛掉的一天，不少用戶常忽略iPhone即將死機和故障的前兆。外媒統整出iPhone「5大死機徵兆」，提醒用戶遇到類似情況，應儘早備份手機內重要資料，以免爆發「慘案」救不回來。
國外商業科技新聞網《ZDNet》列出5大警告訊號，代表你的iPhone快不能用了。
1、螢幕閃爍
當iPhone螢幕出現閃爍，代表手機性能下降，有可能是內部排線脫落造成，但最常見的原因是顯示器損壞或有缺陷。
2、觸控失靈
觸控不靈敏不會時常發生，通常是偶發秀逗，可能是因為螢幕損壞或內部故障引起的，而手機溫度升高或機身受碰撞彎曲，會使情況變得更糟，最後導致iPhone無法使用。
3、無預警重開機
iPhone重新開機的原因很多，大部分是因為電池損壞，也可能是主機板缺損或是連接鬆動所造成。
4、無法正常充電
iPhone手機沒電，卻充不了電，可能是死機徵兆之一，建議用戶可重新開機，或使用不同充電線，也可用無線充電設備試看看。
5、電池膨脹
如果iPhone螢幕凸出或框架分離時，通常是電池膨脹的跡象，建議不要繼續充電或使用手機，應儘快送修，以免造成危險。
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