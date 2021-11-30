宏達電宣布，與臺北醫學大學合作成立「臺北醫學大學食品安全VR教學資源中心」，將培育食品安全人才、開發優質食安VR教學訓練內容，以及促進台灣食品工廠智慧轉型，為台灣食品安全產業發展作準備。

臺北醫學大學於2016年成立台灣第一所營養學院，並於次年成立全台第一且為目前唯一的食品安全學系，此次透過與宏達電的合作，導入由與美國聖地牙哥Nanome新創團隊所開發的分子結構建構VR教學內容，讓學生置身於立體分子結構空間中，以提升學生理解速度、學習興趣與成效。

臺北醫學大學食品安全學系副教授楊惠婷，利用VR進行食品安全教育，在虛擬的作業環境中，如餐廳、工廠或是中央廚房，體驗實際作業流程，提前瞭解作業環境及相關設備而無須實際進入場域操作，有效防止人員對於作業不熟悉而產生的錯誤，造成企業損失，受訓員在VR廚房內驗收食材、前處理、烹調、送餐，並融入危害分析重要管制點的觀察訓練，及模擬在廚房中面對出餐時間壓力及火災等突發狀況的應變訓練，在短時間內可大量且精確地累積經驗，更具備面對職場的能力。

宏達電企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，學生還可運用宏達電所推出的Virti 360 VR教案平台自製VR教材，藉由產學合作的推動，將相關教材內容導入國內智慧食品工廠員工訓練計畫中，讓員工可反覆在真實模擬情境中演練相關標準SOP作業流程，避免食品因操作不當而衍生的污染機會。