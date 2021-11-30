宜蘭市泰山路一家商店，今天（30日）下午近3時許1樓忽然起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後，派遣宜蘭、員山、壯圍等分隊人車前往現場灑水搶救，火勢在10分鐘內獲得控制，有2人因吸入濃煙、搬運油鍋時燙傷，救護車已將2人送往醫院預防性檢查。
火警現場是2層樓的建築物，1樓起火，警義消撲滅火勢後，開始殘火處理及通風排煙，店內有1名員工是搬運油鍋時雙手遭燙傷，另有1名民眾吸入濃煙，火警發生原因仍待調查釐清。
宜蘭市泰山路一家商店，今天（30日）下午近3時許1樓忽然起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報後，派遣宜蘭、員山、壯圍等分隊人車前往現場灑水搶救，火勢在10分鐘內獲得控制，有2人因吸入濃煙、搬運油鍋時燙傷，救護車已將2人送往醫院預防性檢查。
火警現場是2層樓的建築物，1樓起火，警義消撲滅火勢後，開始殘火處理及通風排煙，店內有1名員工是搬運油鍋時雙手遭燙傷，另有1名民眾吸入濃煙，火警發生原因仍待調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。