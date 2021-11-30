台東78歲排灣族阿嬤陳利友妹，是文化部認證的傳統工藝人間國寶，她花了近1年時間為縣長饒慶鈴刺繡了1件滿滿都是排灣族圖騰傳背心，陳利友妹說，只有縣長才有福氣穿這件背心，饒則說，穿上這件背心感覺很榮耀。

人稱「陳媽媽」的陳利友妹是太麻里鄉大王部落排灣族人，自幼跟著母親學習刺繡，將原住民各種圖騰以傳統十字繡法呈現，深具東排灣的文化特色，頗受各界喜愛，台灣及日本等多所大型博物館都有珍藏她作品，今年4月16由文化部登錄重要傳統工藝「排灣族Kinavatjesan傳統刺繡」保存者，成為國家級人間國寶。

陳利友妹在多位部落媽媽協助下，利用8種刺繡技法，花了近1年時間，每天工作6個小時，為饒慶鈴量身打造1件排灣族傳統樣式背心，領口繡有太陽圖案象徵太麻里「日升之鄉」，另有陶壺、搗小米、勇士、公主、巫師等幾乎所有排灣族圖騰全都繡上去，背面則有傳統茅草屋、青年會所、石板屋等，展現排灣族的生活風貌。

她說，繡這件背心很花工夫，也有很多社區媽媽們的手藝在裡面，要有福氣的人才穿得上這件背心，縣長就是有這個福氣。

饒慶鈴日前穿著這件華麗的背心領取健康城市調查大獎時，就驚艷四座，今天特別到太麻里陳媽媽家中表達謝意；她說，很榮幸擁有這件背心，穿上它感覺很榮耀；排灣族傳統刺繡工藝師已經非常少，很高興文化部看到文化傳承的重要性，縣府會將傳統刺繡延續下去，將來也會展出陳媽媽所有的重要作品，幫陳媽媽完成心願。