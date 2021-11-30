傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜本月11日與男友林秉樞到新北市板橋區某飯店投宿，驚傳遭到男友毆打並限制行動，飯店員工聽聞驚呼「看到新聞報導才知道」不願多談。板橋警分局表示，今（30日）下午3時許收到北市傳真單一窗口轉來，已報請檢察官指揮偵辦。

據悉，高嘉瑜11日與男友林秉樞到新北市板橋區某飯店投宿，因林發現高仍與前男友密集傳訊息聯絡，因而醋勁大發出手施暴，高前往台大醫院驗傷。

家暴案件被媒體報導後，高嘉瑜發出聲明表示，對不起，讓大家擔心了，相關的資料，還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也強調，希望不要再有下一個受害者。

高嘉瑜今（30日）上午11時前往台北市中正一分局忠孝東路派出所報案提告傷害罪，板橋警分局偵查隊長陳盈元證實，於下午3時許由北市單一窗口轉至板橋警分局，目前已報請檢察官指揮，相關細節仍在偵辦中。記者前往馥都飯店查證，員工不願多談，僅透露「看到新聞報導才知道！」

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