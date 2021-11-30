國民黨智庫今公布四大公投民調結果，數據顯示，公投會去投票比例有53.3％，在「全部民眾調查」中，4個公投案都通過；若詢問12月18日會去投票的民眾，則4項公投中僅有「重啟核四」公投案不同意高於同意，其他項仍是同意比例高於不同意。

國家政策基金會今下午公布四大公投民調結果，在「反萊豬」部分，民調詢問全部民眾，同意比例為54.5％、不同意為27.5％；詢問會出來投票的民眾，同意比例為55.2％、不同意為30.9％。在「公投綁大選」部分，民調詢問全部民眾，同意比例為50.2％、不同意比例為32.5％；詢問會出來投票的民眾，同意比例為51％、不同意為36.4％。

在「珍愛藻礁」部分，民調詢問全部民眾，同意比例為41.1％、不同意為23.4％；詢問會出來投票的民眾，同意比例為45.1％、不同意為27.1％。

在「重啟核四」部分，民調詢問全部民眾，同意比例43.1％、不同意為37.8％；詢問會出來投票的民眾，同意比例為41.3％、不同意為43.2％。

透過數據顯示，在不分是否會出來投票的情況下，四大公投的民調結果是「四個同意」比例高於不同意；但詢問會出來投票的民眾，四案民調呈現「三好一壞」，僅「重啟核四」的不同意比例高於同意。

「一票都不能少」國民黨文傳會主委凌濤表示，全民調是4比0，四個都會過，但一定會投的民調是3比1，核四落後2％，盼能拉高大家出來投票的意願，四大公投一個都不能少。

對於國民黨執政縣市長的表態率低，柯志恩表示，距離公投還有一段的時間，很多的現市首長首先是要顧好自己的市政工作，所以不是不表態，而是在這個過程當中他們有他們的優先次序，而縣市首長們也透過不同的管道，也表達對4大公投關切。

這份民調於是11月19日到26日進行，以電話訪問全國22縣市年滿18歲的民眾，有效樣本為1068份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。