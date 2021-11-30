廣東省政府上周發布了《關於調整我省最低工資標準的通知》，決定下月1日起，提高全省21個地市的最低月薪及時薪。這也是2015年以來，廣東第3次調整最低工資標準，廣東省的最低工資水平僅次於上海，現排名大陸第二。

廣東各市最低月薪的實額增幅介乎160元至210元人民幣（約695至912元新台幣）。經調整後，廣州的最低月薪提高9.52％，達2300元（約1萬元新台幣）；深圳則提高7.27％，為2360元（約1萬260元新台幣）。廣深兩市的非全日制最低時薪為22.2元（約97元新台幣）。湛江則為全省最低月薪升幅之冠，達21.99％，1720元。

南方財經網統計，廣東最低工資水平位於全中國前列，僅次於上海市。在北上廣深四座一線城市中，上海最低月薪為2590元，排在首位，其次為深圳的2360，第三為北京的2320元，廣州則以2300元居末。

不過在增幅方面，廣州最低月薪在2017年至2021年間，增幅達21.37％，位列一線城市之首，北京的增幅為16％，上海為12.61％，深圳則為10.8％。

廣東其他城市之中，汕頭、惠州、江門、湛江、肇慶的最低月薪為1720元，非全日制最低時薪為17元。韶關、河源、梅州等10個市，最低月薪為1620元，非全日制小時最低時薪為16.1元。