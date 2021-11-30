Vana Candles 概念店空景照。(Vana Candles提供)

Vana Candles 經典再現系列香氛蠟燭。(Vana Candles提供)

瑞典香氛品牌Vana Candles，今天(11／30)在台北東區開設全新品牌概念店，全台首間概念店的盛大開幕活動特別邀請曾在瑞典留學，並於今年二度摘下金鐘主持人獎「李霈瑜」擔任開幕嘉賓，一同體驗源於北歐瑞典純粹的天然香氛，並感受充滿溫馨的北歐耶誕氛圍。

珍愛大自然並關注環保議題的「李霈瑜」去年憑《消失的情人節》入圍金馬獎最佳女主角，今年再以《原來是匠紫》二度獲得金鐘生活風格節目主持人獎，李霈瑜表示，「來自瑞典的Vana Candles讓我覺得特別親切與熟悉，今天來到這裡，讓我想起以前到瑞典交換學生的那段時間，再加上Vana Candles的原料都是純天然植物蠟，使用起來也覺得非常安心。其實，平時私底下待在家的時候，我就很喜歡使用香氛，會讓我整個人很放鬆，也更享受一個人的獨處時光。尤其是剛剛認真逛店一圈，我好喜歡Vana Candles暖燈系列的產品，有復古、現代、實木的款式，還可以選擇自己喜歡的味道搭配，已經想好要帶一組回家了！」

Vana Candles的創辦人Robin Johansson 跟隨他的摯愛，從瑞典來到台灣， Vana Candles除了產品的製程講求環保與天然之外，於2019年啟動「Value Nature」永續計畫，與聯合知名國際NGO組織『One Tree Planted』成為環境夥伴，迄今已為地表種下數千棵樹，並於2021年開始每半年撥出營業額的1％，支持臺灣慈心基金會的全臺海岸造林計畫。

為了慶祝概念店開幕，並迎接即將到來的聖誕節，店內特別營造濃濃北歐聖誕氛圍，推出消費就送聖誕溫馨小禮的活動。即日起至12月25日，只要到店內消費不限金額，並追蹤Instagram官方帳號點讚最新貼文，同時於貼文底下留言Hashtag ＃VanaCandles瑞典直送香氛，以及標記兩位好友，即可獲贈麋鹿LED蠟燭，數量有限，送完為止。

「VANA」瑞典語意為「習慣」，希望將這個簡單卻能立即提升生活品質的習慣植入品牌中，創造出純粹而天然的香氛產品，期待將純淨的自然氣息帶進室內 ，啟發人們追求質感生活的渴望並重思自己與大自然的關係。Vana Candles 香氛產品全程在瑞典生產製造並直送來台灣，使用100％天然性獨家植物蠟生產蠟燭，主要成份為瑞典當地農場收購的油菜籽所製成的油菜籽油，碳足跡與廢料處理皆符合瑞典農作標準，全程使用非基改原料，確保製程與原料皆避免浪費且友善環境。