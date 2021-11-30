12月18日就是公投日，國民黨市議員謝龍介今天公布5日將偕同立委陳以信，於北區大觀音亭舉辦公投宣講，當天將邀請前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣及中廣董事長趙少康等重量級人物到場宣講，加強宣傳力度。

謝龍介說，先前民調顯示仍有不少人不知何時要投票？甚至不知道有公投案，南部是決戰關鍵點，蔡政府既然不提供正確充足資訊，供人民做出正確判斷，因此，他特別邀請藍營重量級人物到台南宣講，目的就是要讓人民做出正確判斷，用選票保護自己與下一代。

他說，台灣人民只是對食安、環保政策表達憂慮，卻被民進黨打成政黨對決、上至總統下至黨工，分進合擊啟動全台大規模宣講，鋪天蓋地透過似是而非的論述，12月18日必須用公投告訴民進黨政府，什麼是直接民主。

謝龍介指出，4大公民投票案為重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。只要年滿18歲、未受監護宣告，並在各直轄市、縣市繼續居住6個月以上，就符合公民投票投票權人資格。今年投票權人數初步估算1988萬2378人，通過門檻約498萬票，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1／4以上者即為通過，「票票都是關鍵1票」。