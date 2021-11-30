新冠肺炎疫情肆虐下，全民的健康意識相對提高，對於正確保健知識的需求與日俱增。為了傳遞最新並且有醫學根據的醫療新知，東生華製藥(8432-TW)將參與2021年12月2日至5日的台灣科技醫療展，並舉辦多場由專科醫師親自解說的健康資訊，分別以「胸悶？當心心絞痛」、「肺癌精準醫療漫談！」、「認識混和型高血脂！」為主題，歡迎免費參加！

根據國民健康署統計資料，國人的十大死因中，心血管疾病的威脅，絕並不亞於癌症。認識相關疾病症狀，才能搶在初期接受治療，避免惡化。

東生華表示，自2019年開始發展精準醫療後，至今已有相當豐碩的成果。這次醫療展中，東生華製藥總經理楊思源將於12月3日下午兩點，於「亞太癌症精準醫療論壇」分享「談精準檢測新科技-新世代精準癌症檢驗科技發展與策略商模」。

(圖/東生華製藥提供)

除此之外，今年也邀請三位專科醫師於展場舉辦衛教講座，包括：

．12月4日15:00-15:30 胸悶? 當心心絞痛！

主講者：亞東醫院心臟血管內科曾炳憲醫師

(圖/東生華製藥提供)

．12月5日10:30-11:00 肺癌精準醫療漫談！

主講者：新光醫院胸腔內科鄭景元醫師

(圖/東生華製藥提供)

．12月5日14:00-14:30 認識混和型高血脂！

主講者：林口長庚醫院新陳代謝科蔡松昇醫師

(圖/東生華製藥提供)

以上各場次均為免費講座，對健康議題有興趣的民眾，屆時可前往台北市南港展覽館4樓東生華攤位(攤位編號L318)參加聆聽。